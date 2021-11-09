Аваков заявил, что контрабандист Куршутов финансирует Цензор.нет

В эфире программы «Народ против» на телеканале Украина 24, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, кто финансирует сайт «Цензор.нет. По его словам портал получает деньги от Сеяра Куршутова, которого называют «королем контрабанды в Украине».

Аваков утверждал, что Сеяра Куршутова якобы внесли в санкции СНБО не по причине его контрабандной деятельности, а, мол, только потому что он финансирует сайт Юрия Бутусова.

«Когда вводили санкции против Сеяра (Сеяр Куршутов, — прим.), то все понимали, что против него вводят санкции, потому что он финансирует оппозиционный сайт «Цензор», — сказал Аваков.

Куршутова «королем контрабанды» называют потому, что ранее он возглавлял так называемый «контрабандный Офис экс-нардепа от БПП Александра Грановского». И согласно информации Blind Trust, ущерб госбюджета от работы курируемого им Офиса составляет около 28 млрд. гривен. Куршутов попал под санкции СНБО в числе первых ТОП-10 контрабандистов Украины.

Напомним, что адвокатом Сеяра Куршутова до назначения на должность замглавы Офиса президента, был Андрей Смирнов. В 2020 году они минимум 4 раза вместе летали заграницу.