Зеленский снова созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание должно состояться завтра, 10 ноября.

Об этом сообщает Аппарат СНБО.

«Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания», — отметили в аппарате.

Заседание СНБО состоится в Офисе президента Украины.

Вопросы, которые планируется вынести на обсуждение СНБО, пока не называются.