Цена газа в Европе снизилась после бронирования «Газпромом» дополнительных транзитных мощностей

Цена газа в Европе в ходе торгов снизилась более чем на 3% на фоне бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа из Украины в Словакию на среду, 10 ноября, свидетельствуют данные биржи ICE.

На аукционе во вторник были предложены дополнительные мощности по транзиту 85,65 млн куб. м газа в сутки через Украину в Словакию. В итоге, востребованными на аукционе оказались лишь 19,17 млн куб. м, но это почти в два раза больше, чем было забронировано накануне (10 млн куб. м).

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на фоне результатов аукциона упала на 3,15% — до $861 за 1 тыс. куб. м или €71,81 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее заявки на транзитные поставки газа через Украину в Словакию 9 ноября выросли до почти 83 млн куб. м в сутки с 75,22 млн куб. м, которые прокачивались через газораспределительную станцию на границе двух стран в предыдущие дни, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.