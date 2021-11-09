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«Слуги» хотят закатать в асфальт еще 2,5 миллиарда

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«Слуги» хотят закатать в асфальт еще 2,5 миллиарда

В Верховной Раде предлагают выделить из госбюджета-2021 дополнительно 2,5 млрд грн — средства пойдут, в частности, на ремонты и строительство дорог и инфраструктурные проекты в рамках «Большого строительства».

Об этом говорится в законопроекте № 6298, который зарегистрировали 8 ноября.

Среди авторов документа большинство — нардепы от «Слуги народа».

«Выполнение показателей госбюджета на 2021 год свидетельствует о необходимости предусмотрения дополнительных расходов на решение насущных социальных вопросов, реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы путем внесения изменений в ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», — пишут нардепы.

Ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, они заявляют, что в январе-октябре доходы общего фонда госбюджета были перевыполнены на 30,3 млрд гривен.

«Прирост был достигнут по налогам и сборам, закрепленным за налоговыми (на 32,1 млрд грн) и таможенными органами (на 8,9 млрд гривен)», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законпроекта предлагают увеличить общий фонд государственного бюджета на 2,5 млрд грн.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на:

  • реализацию основных направлений программы президента и правительства в части развития транспортной инфраструктуры — «(Укравтодором) осуществляется организация ремонтно-строительных работ на автодорогах общего пользования государственного значения»;
  • развитие качественной инфраструктуры и реализацию проектов строительства, реконструкции, ремонта (в том числе в рамках государственной программы «Большое строительство») «объектов социально-культурной сферы, коммунальных дорог увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие социально-культурной сферы»;
  • формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика.
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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, принятый Радой 8 сентября. В частности, 15 млрд грн выделили на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения, 12 млрд грн — на льготы и жилищные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Большое строительство, бюджет-2021
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Вторник, 9 ноября 2021
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