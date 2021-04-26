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С начала года «картель» получил 61% денег, потраченных на строительство дорог

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С начала года «картель» получил 61% денег, потраченных на строительство дорог

На строительство и ремонт дорог Укравтодор с начала 2021 г. потратил 28,32 млрд. грн. Более половины из них «выиграл» так называемой дорожный «картель», представленный четырьмя крупнейшими подрядчиками, сообщает телеграм-канал Монополист.

ООО «Автомагистраль-Юг» Александра Бойко получила 6,06 млрд. грн (21,4% всех денег)
ООО «Ростдорстрой» Евгения Коновалова и Юрия Шумахера — 5,14 млрд. грн (18,2%);
ООО «СУНП «Автострада» Максима Шкиля — 3,92 млрд. грн (13,8%);
ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» Онура и Ихсана Четинджевизов, а также львовянина Олега Фарион — 2,2 млрд. грн (7,8%).

По данным Наших денег, маржа на подрядах, которые выигрывают участники картеля, составляет 40%.

Эти четыре компании основали Национальную ассоциацию дорожников Украины (НАДУ). С начала года Автомагистраль-Юг, Ростдорстрой, Автострада и Онур Конструкцион Интернешнл получили на строительство и ремонт дорог в Украине 61% всех денег, или 17,25 млрд. грн. Пять других участников НАГУ получили на строительство дорог еще 2,4 млрд. грн.

Дополнительно четыре участника картеля в 2021 получили еще 10,07 млрд. грн на эксплуатационное содержание дорог: Автомагистраль-Юг (7,1 млрд), Ростдорстрой (1,4 млрд.), Автострада (1,1 млрд.) и Онур Конструкцион Интернешнл (0,5 млрд).

В то же время компания Игоря Коломойского — ПБС, которая в прошлом году была четвертым крупнейшим подрядчиком Укравтодора и получила на дороги 8,4 млрд. грн, в этом году сильно потеряла позиции — с начала года она получила подрядов только на 730 млн грн.

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В 2020 году на строительство и ремонт дорог было потрачено 100 млрд грн, в том числе 26 млрд из ковидного фонда, 19,3 млрд. грн кредитам Укравтодора, взятых у Укрэксимбанка под госгарантии, и 28 млрд грн, которые Нафтогаз выиграл у Газпрома в международном арбитраже.

Из этих денег «картель» из четырех участников получил 60% или 57 млрд грн.

За распределение денег на «Большое строительство» отвечают замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, а также Сергей Шефир — первый помощник Владимира Зеленского.

Укравтодор, Большое строительство
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