Заседание СНБО будет посвящено ситуации на границе с Беларусью

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду будет посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня — заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов», — сказал Данилов журналистам в Киеве в среду.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.