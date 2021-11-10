Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами

Кабинет министров на заседании в среду одобрил постановление о передаче госпакета акций ПАО «Центрэнерго» и государственных угольных шахт в состав восстановленной НАК «Энергетическая компания Украины».

«От планов приватизации „Центрэнерго“ мы не отказываемся и считаем, что создание компании, где есть и добыча угля и генерация, только повысит интерес к ней во время проведения открытого аукциона», — пояснил ситуацию премьер Денис Шмыгаль.

Как указано в пояснительной записке к документу, «в дальнейшем компании предусматривается передать принадлежащий государству пакет акций ПАО „Центрэнерго“, после чего уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий и акциями „Центрэнерго“). 100% акций компании станут объектом большой приватизации».

В Минэнерго отметили, что решение восстановить НАК «ЭКУ» и передать ей в собственность и управление «Центрэнерго» и госшахты позволит реализовать предусмотренный распоряжением Кабмина № 1215 от 5 октября 2020 года план создания АО, которое объединит государственную угольную генерацию с перспективными шахтами.

Как сообщалось, НАК «ЭКУ», созданная в 2004 году, управляла корпоративными правами государства в электроэнергетике. С ходом приватизации в управлении НАК оставалось все меньше энергоактивов, и постановлением Кабмина от 3 сентября 2014 года принято решение о ее ликвидации. Правительству принадлежит 100% акций НАК «ЭКУ».