Как выглядит лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши

У белорусско-польской границы мигранты, в большинстве из них — курды, разбили палаточный лагерь. С 8 ноября беженцы прибывают в пограничную зону целыми семьями, пытаясь прорваться в Европу. В ночь на 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось повредить ограждения и оказаться на территории Польши. Их задержали. Как живут застрявшие у границы беженцы — в обзоре Капитала.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости, Юрий Шамшур/ТАСС, Леонид Щеглов / БелТА/ТАСС.