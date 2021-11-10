Украина удвоит количество пограничников на границе с Беларусью

Украина намерена удвоить количество пограничников на государственной границе в связи с угрозой попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Могу сказать, что касательно пограничников, их количество удвоится на государственной границе. Также будут привлечены достаточно серьезные резервы Национальной гвардии и Национальной полиции. Будут люди, которые будут находиться вблизи границы, поскольку идет речь об их дислокации там... Также будут функционировать мобильные группы, передвигаться вдоль границы для выявления незаконного пересечения границы», — сказал Монастырский на брифинге в Киеве в среду.

Вместе с тем он подчеркнул, что «ответ и реакция украинских правоохранителей и гвардейцев будет достаточно жесткой, четкой, корректной» в рамках закона, который регламентирует защиту государственной границы.