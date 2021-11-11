Украина готова увеличить транзит газа в 2,5 раза

Украина технически готова увеличить транзит российского газа через территорию страны в 2,5 раза по сравнению с фактическими показателями на текущий день. Об этом в четверг сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Украина готова транзитировать до 250 млн куб. м в сутки, что в два с половиной раза превышает имеющийся транзит», — написал он на странице в Facebook.
Из опубликованных на сайте компании данных следует, что на 10-11 ноября «Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита через Украину по контракту от 2019 года — на 109,3 млн куб. м.
Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.
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