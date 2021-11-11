В Украине сделали более 20 миллионов прививок от COVID-19

В Украине сделано более 20 миллионов прививок от коронавируса, в том числе 277 тысяч граждан вакцинировано за прошлые сутки.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
«За сутки 10 ноября... 277 097 человек были вакцинированы от COVID-19. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы — 129 753 человека», — говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что с начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировано 11 844 730 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины 8 284 545 человек (двое из них получили одну дозу за границей). В общей сложности сделаны 20 129 273 прививки.
В то же время в министерстве подчеркивают, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.
Как сообщалось, 10 ноября в Украине зарегистрировано 24 747 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 в Украине заболело 3 155 519 человек, из них выздоровели 2 572 738 человек, умерли 74 857 человек.
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