Завтра собираются продать столичный «Электронмаш»

12 ноября состоится онлайн-аукцион по приватизации ГП «Электронмаш» в Киеве. Стартовая цена объекта в рамках малой приватизации установлена на уровне балансовой стоимости — 66,7 млн грн, а рыночную стоимость актива определят открытые торги. После приватизации актив получит эффективного частного собственника, инвестиции и новые возможности для развития.

Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

«Электронмаш» прошел огромный путь от расцвета до тотального упадка. К сожалению, в 90-х годах власти не смогли осуществить приватизацию завода, что могло бы спасти его от разрушения. Но теперь есть шанс все поправить. От аукциона мы ожидаем не только поступления средств в госбюджет, но и значительные инвестиции в восстановление и развитие самого предприятия«, — подчеркнул Дмитрий Сенниченко.

«Электронмаш» начал работу в 1960 году, как завод «Радиоприбор». Он производил электронно-вычислительные машины.

В последнее время завод фактически не работал, его помещения используют для сдачи в аренду.