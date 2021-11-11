Завтра собираются продать столичный «Электронмаш»

12 ноября состоится онлайн-аукцион по приватизации ГП «Электронмаш» в Киеве. Стартовая цена объекта в рамках малой приватизации установлена на уровне балансовой стоимости — 66,7 млн грн, а рыночную стоимость актива определят открытые торги. После приватизации актив получит эффективного частного собственника, инвестиции и новые возможности для развития.
Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
«Электронмаш» прошел огромный путь от расцвета до тотального упадка. К сожалению, в 90-х годах власти не смогли осуществить приватизацию завода, что могло бы спасти его от разрушения. Но теперь есть шанс все поправить. От аукциона мы ожидаем не только поступления средств в госбюджет, но и значительные инвестиции в восстановление и развитие самого предприятия«, — подчеркнул Дмитрий Сенниченко.
«Электронмаш» начал работу в 1960 году, как завод «Радиоприбор». Он производил электронно-вычислительные машины.
В последнее время завод фактически не работал, его помещения используют для сдачи в аренду.
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