Газпром уверен, что транспортирует через Украину больше газа, чем предусмотрено договором

«Газпром» в 2021 году транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Газпром» утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано«, — приводит компания его цитату.
Как сообщалось, с 9 ноября «Газпром» увеличил физическую поставку газа в Европу для закачки газа в ПХГ ЕС. В том числе до максимума по долгосрочному контракту увеличено текущее использование транзитных мощностей Украины, Польши — до уровня месячного бронирования.
В понедельник на платформах бронирования пройдут аукционы на свободные газотранспортные мощности (в том числе Украины и Польши) на декабрь.
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