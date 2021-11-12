Греция решила не изменять условия въезда для украинцев

Греция решила не изменять условия въезда для украинских путешественников.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.
«Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в нее при тех же условиях, что и раньше», — заявил Кулеба.
Министр также добавил, что МИД продолжает работать с европейскими партнерами для сохранения свободы путешествий.
Таким образом, количество стран ЕС, оставивших возможность въезда для вакцинированных граждан Украины, достигло 14. В их число, помимо Греции, вошли Испания, Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.
Напомним, 9 ноября Совет ЕС объявил об исключении Украины и Сингапура из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016