Войти
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова
позиция
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Греция решила не изменять условия въезда для украинцев

317
Греция решила не изменять условия въезда для украинцев

Греция решила не изменять условия въезда для украинских путешественников.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.

«Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в нее при тех же условиях, что и раньше», — заявил Кулеба.

Министр также добавил, что МИД продолжает работать с европейскими партнерами для сохранения свободы путешествий.

Таким образом, количество стран ЕС, оставивших возможность въезда для вакцинированных граждан Украины, достигло 14. В их число, помимо Греции, вошли Испания, Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Читайте также: Турция закупит у Украины двигатели для ударных беспилотников

Напомним, 9 ноября Совет ЕС объявил об исключении Украины и Сингапура из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

Греция, Дмитрий Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016