Греция решила не изменять условия въезда для украинцев

Греция решила не изменять условия въезда для украинских путешественников.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.

«Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в нее при тех же условиях, что и раньше», — заявил Кулеба.

Министр также добавил, что МИД продолжает работать с европейскими партнерами для сохранения свободы путешествий.

Таким образом, количество стран ЕС, оставивших возможность въезда для вакцинированных граждан Украины, достигло 14. В их число, помимо Греции, вошли Испания, Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Напомним, 9 ноября Совет ЕС объявил об исключении Украины и Сингапура из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.