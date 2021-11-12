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Малоизвестная компания из Никополя купила «Электронмаш»

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ООО «Лортен Груп» стало победителем онлайн-аукциона по приватизации ГП «Электронмаш» (Киев), предложив за него 970 млн грн при стартовой цене 66,74 млн грн.

Согласно итогам аукциона в пятницу, еще один участник — ООО «Стрим Капитал» — предложил на 10 грн меньше, а ЧАО «Днипробудмашина» бизнесмена Вадима Григорьева, чье начальное предложение было наибольшим (385 млн грн), остановилось на 560 млн грн. ООО «Лортен Груп», согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в Киеве в мае 2018 года с уставным капиталом 100 грн. Владелец и руководитель компании — Олег Пиченевский из Никополя (Днепропетровской обл.).

Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, компания также работает в сфере права, управления недвижимостью, предоставляет информационные услуги.

Как сообщалось, победитель получит недвижимость «Электронмаша», в частности корпуса завода, склады, котельные, столовую и базу отдыха на Черниговщине (с.Соколовка). Также в составе имущественного комплекса — земучасток сельхозназначения в Васильковской районе Киевской области (его площадь на согласовании с местным сельсоветом) и 32 транспортных средства (легковые, грузовые авто и спецтехника).

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На балансе предприятия также расположен не подлежащий приватизации объект — подземное убежище гражданской обороны.

Имущественный комплекс в целом включает 110,7 тыс. кв. м недвижимости и более 200 тыс. кв. м участков.

Основная специализация предприятия в настоящее время — производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, услуги токарной обработки метизделий.

Электронмаш
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Пятница, 12 ноября 2021
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