В Украину стало въезжать больше туристов

В Украине отмечают рост количества туристов, въезжающих в страну, на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года, в текущем году приехало более 3 млн иностранцев, сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Фейсбук в субботу.

По состоянию на октябрь 2021 г. Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% — туристы из Северной Америки, 1,4% — из стран Африки. 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки соответственно (в то время как за соответствующий период 2020 г. из Европы в Украину приехали 79,2%, туристы из Азии — 17,7%, из Северной Америки — 1,5%, из Океании и стран Африки — по 0,7%.)

В ТОП-15 стран по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли: Молдова — 744 630 (из них туристов — 24,09%); Россия — 411 373 (13,31 % ), Польша — 209 039 (6,76 %); Румыния — 200 370 (6,48 %); Беларусь — 199553 (6,46%); Турция — 171 955 (5,56%); Венгрия — 152 390 (4,93%); Германия — 111 675 (3,61%); Израиль — 96 250 (3,11%); США — 81 581 (2,64%); Саудовская Аравия — 48 660 (1,57%) Италия — 39 499 (1,28%); Великобритания — 37 384 (1,21%), Индия — 34 947 (1,13%); Азербайджан — 33 410 (1,08%).