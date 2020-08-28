Пристайко анонсировал крупный контракт на летальное оружие с Великобританией

Украина рассчитывает в ближайшее время получить военную помощь от Великобритании, в том числе заключить крупный контракт на летальное вооружение, заявил посол в этой стране Вадим Пристайко.
«Британский трек — уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил», — сказал Пристайко в интервью «Европейской правде», обнародованном в пятницу.
«В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение — не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию», — уточнил дипломат.
Пристайко отметил, что вопрос локализации — это позиция правительства Украины.
Как сообщалось, 4 июня 2020г Верховная Рада поддержала представление об увольнении Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
20 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Пристайко.
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