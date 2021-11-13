В Беларуси посчитали число беженцев на границе с Польшей

Ситуация в лагере беженцев непростая, там продолжают находиться около двух тысяч человек, сообщил журналистам первый зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси Игорь Буткевич.
«Здесь находятся граждане разных государств, разных национальностей, порядка двух тысяч человек», — сказал чиновник.
Буткевич заметил, что им приходится жить в трудных условиях, однако белорусская сторона подвозит им дрова, воду, доставляет другую гуманитарную помощь.
По его словам, мигранты однозначно стремятся попасть в ЕС, но «пока по определенным обстоятельствам их туда не пускают».
На этой неделе многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП «Брузги» на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Беларуси беженцами. Мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом.
Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку «из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил».
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