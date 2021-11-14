Австрия ввела локдаун для непривитых от коронавируса

Власти Австрии введут с 15 ноября локдаун для граждан, не привитых от коронавируса, объявил канцлер страны Александр Шалленберг.
«Мы должны повысить уровень вакцинации. Она на позорно низком уровне», — заявил он.
Локдаун введен на десять дней. Непривитым запретят выходить из дома без веской причины. На тех, кто идет на работу или учебу, в магазин за продуктами либо к врачу, ограничение не распространяется. Не действует оно и в отношении детей младше 12 лет, пишет Die Welt.
Всего на самоизоляцию, по словам Шалленберга, должны будут уйти около трети населения страны, или около 2 млн невакцинированных граждан. Документы о вакцинации попросили проверять полицию. За нарушение мер грозят штрафы.
По данным The Washington Post, в Австрии один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе — полностью привиты только 65% населения. При этом последние дни число заразившихся коронавирусом за сутки бьет рекорды. 13 ноября в Австрии зарегистрировали 13,1 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19.
Различные ограничения для непривитых уже действуют в ряде государств и регионов. К осени COVID-сертификаты стали обязательным требованием для граждан как минимум 14 европейских стран, в Китае они были введены еще в 2020 году.
Одни из самых строгих правил действуют во Франции. Без введенных в стране «пропусков здоровья» нельзя попасть в кафе и рестораны, кинотеатры, музеи, бары, некоторые торговые центры, а также на междугородний транспорт, спортивные и общественные мероприятия.
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