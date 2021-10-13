РФ назвала условие увеличения транзита газа через Украину

Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита «являются покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе». «Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — сказал Песков.
Он заверил, что Россия в таком случае исполнит все свои транзитные договоренности. «Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — заявил Песков.
Он также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам. «Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — сказал представитель Кремля. «Что касается технической стороны, то это вопросы к «Газпрому», — добавил он.
На вопрос, поставляется ли газ сверх контрактов, Песков заметил, что «сверх контрактов ничего не может поставляться». «Как? Бесплатно?» — выразил недоумение он.
Говоря о возможности дополнительных поставок, пресс-секретарь президента РФ также отметил, что «это вопрос переговоров с «Газпромом». «Есть покупатель, есть продавец», — указал он. На предположение, что дополнительные объемы газа можно выставить на спотовый рынок, Песков обратил внимание на то, что «здесь еще есть инфраструктурная проблема — как это делать». Он повторил, что за разъяснением таких технических деталей следует обращаться в «Газпром».
Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году.
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