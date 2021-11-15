Второй квартал подряд растет количество жалоб бизнеса на чиновников

Количество жалоб бизнес-омбудсмену от предпринимателей на нарушения государственных органов в июле-сентябре 2021 года увеличилось на 20% по сравнению с показателем за второй квартал-2021 и составило 638, сообщил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки.

«В третьем квартале 2021 года совет получил 638 жалоб от предпринимателей на нарушения со стороны госорганов. Это почти рекорд за всю нашу историю. Большее количество жалоб поступило только в четвертом квартале 2017 года и первого квартала 2018 года, когда запускалась система автоматической регистрации налоговых накладных», — сказал Свенчицки в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

«Если эта тенденция продолжится, то по итогам 2021 года мы получим рекордные, за всю нашу историю, свыше 2 тыс. жалоб», — указал бизнес-омбудсмен.

При этом он отметил, что рост жалоб может больше свидетельствовать о растущем доверии к Совету бизнес-омбудсмена, нежели об ухудшении бизнес-климата.

Он также отметил, что Совет завершил в третьем квартале расследование 373 дел, что на 30% больше по сравнению с апрелем-июнем-2021.

Традиционно самую большую часть жалоб составили налоговые вопросы — 65%.

Как указал бизнес-омбудсмен, в июле-сентябре поступило 164 жалобы на невыполнение судебных решений относительно регистрации налоговых накладных (НН) и среди налоговых вопросов эта категория жалоб занимает самую большую долю.

«С другой точки зрения, около 80% наших рекомендаций по выполнению судебных решений относительно регистрации НН выполняются», — добавил он.

В то же время Свенчицки отметил, что хотя за указанный период снизилось количество жалоб на отнесение компаний к категории рисковых, проблема размытых критериев остается.

«Более 90% таких жалоб касается общего критерия, который заключается в том, что компания ведет рисковые операции. Но какие это операции? С кем, чего касаются? Компании просто этого не знают. Еще раз подчеркну необходимость четко определять, какие конкретные рисковые операции имеются в виду», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Увеличилось также количество жалоб на налоговые проверки, таких поступило 56, добавил он.

При этом 15% общего числа всех жалоб поступило на правоохранительные органы, в том числе на Национальную полицию — 42, на органы прокуратуры — 26, СБУ — девять. При этом 21 жалоба поступила на налоговую милицию, которая находится в состоянии ликвидации в связи с запуском Бюро экономической безопасности.

Еще 6% жалоб поступило на государственные регуляторы (АМКУ, ДАБИ, НКРЭКУ, Госгеокадастр) , 4% — жалобы на местные органы власти.

По словам Свенчицки, 73% жалоб поступило от малого и среднего бизнеса. Украинские компании подали 87%, компании с иностранными инвестициями — 13%.

«Впервые Киев и Киевская область подали меньше 40% жалоб, то есть другие области Украины стали чаще обращаться к нам, чем раньше», — отметил бизнес-омбудсмен.