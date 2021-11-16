В Харькове горела кровля многоэтажки, спасены 7 человек

В Харькове, на ул. Культуры, 10, в районе Сумского рынка, в ночь на 16 ноября вспыхнул сильный пожар в жилом шестиэтажном доме, пожарниками спасены 7 человек и выведены на свежий воздух 6, сообщили в ГСЧС.
«16 ноября в 00.38 в г. Харькове по ул. Культуры, 10 в шестиэтажном жилом доме возник пожар кровли. В 03.42 пожар локализован на площади 500 м кв. (общая площадь кровли 2 тыс. м кв.). Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 7 человек и выведены на свежий воздух 6 человек. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 500 м кв. и повреждено деревянное перекрытие (прогар) в трех квартирах на шестом этаже», — говорится в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.
По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 16 ноября открытого огня нет. Подразделениями ГСЧС осуществляется разборка конструктивных элементов кровли с целью полной ликвидации остатков горения. К тушению привлечены 80 человек и 24 единицы техники ГСЧС.
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