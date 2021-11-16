Оперный певец объявил голодовку из-за Саакашвили

Грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе объявил о начале голодовки с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом Бурчуладзе сообщил журналистам во вторник.
«Я хочу выразить свой умеренный протест и начать с сегодняшнего дня голодовку. Я не хочу быть соучастником смерти моего президента. Если мы потеряем Саакашвили, потеряем Грузию, четкое и светлое прошлое, которое у нас было», — сказал Бурчуладзе.
Ранее с требованием доставить Саакашвили в гражданскую клинику голодовку начали 10 депутатов парламента Грузии, а также один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе. Голодают также и в городском собрании города Зугдиди. Там от еды отказались шесть депутатов партии «Национальное движение».
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевели в тюремную больницу из опасений за здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.
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