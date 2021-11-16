Денисову не пустили в тюрьму к Саакашвили

Омбудсмен Украины Людмила Денисова получила отказ в посещении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме ввиду того, что этого не учитывает грузинское законодательство. Об этом во вторник заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.

«Грузинским законодательством не учитывается пропуск народного защитника Украины (в тюрьму — Ред.). В этом нет необходимости. Мы не обязаны... И, как я вам уже сказал, именно по этим мотивам народный защитник пока что не была допущена», — сказал Брегадзе.

Людмила Денисова также сообщила, что получила отказ во встрече с Саакашвили.

«Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении № 18 г.Глдани (Грузия). О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в готовящемся письме», — написала Денисова в Facebook во вторник.

Омбудсмен добавила, что постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения № 18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

«На сегодняшний день мы имеем противоречивые данные и о состоянии здоровья Михеила Саакашвили, и о том, каким образом, если состояние здоровья ухудшится, они будут проводить реанимационные процедуры в отсутствии, как мы обладаем информацией, оборудования и профессионально подготовленных врачей. Поэтому мы хотим сейчас туда зайти... и дальше решать, что делать», — сказала она в комментарии журналистам в Тбилиси.

Днем ранее Денисова заявила о намерениях посетить Саакашвили во вторник в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18 в Грузии, где он сейчас находится, но отметила, что разрешения или отказа в посещении на тот момент от Министерства юстиции Грузии еще не получала. При этом она провела встречу с адвокатами, представляющими интересы Саакашвили, и обсудила с ними соблюдение прав их подзащитного на личную безопасность, защиту от пыток, медицинскую помощь, а также процессуальные права Саакашвили во время судебного заседания 15 ноября.

Как сообщалось, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.