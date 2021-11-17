Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

Беларусь с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину, сообщило Минэнерго Беларуси.

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

«Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей», — отмечается в сообщении.