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Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной по вопросам сертификации «Северного потока-2»

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Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной по вопросам сертификации «Северного потока-2»

Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки ее вывода относительно проекта решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации Северного потока-2, сообщило Министерство энергетики со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон в четверг.

«Таким образом, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически», — подчеркнули в Минэнерго, отметив, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра энергетики Германа Галущенко с еврокомиссаром Симсон.

Кроме того, согласно сообщению, украинскую сторону пригласили принять участие в «группе риска», созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, состоящей исключительно из стран-членов ЕС. Целью заседания этой группы станут консультации относительно состояния энергобезопасности в Украине, отработка совместных решений и взаимопомощь с европейскими странами в кризисных ситуациях.

«Мы очень ценим поддержку Украины со стороны наших европейских партнеров. Привлечение Украины к подготовке вывода комиссии по сертификации СП-2 и европейской группе риска подтверждает, что наше государство является равноправным партнером Европы в сфере энергетики», — отметил Галущенко.

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По его словам, Украина имеет качественную экспертизу в сфере транспорта газа, оперирования большими объемами газа и пониманием того, как Россия может нарушать европейские правила. «Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергобезопасности будет выгодным как для Украины, так и для Европы», — подчеркнул министр.

ЕС, Северный поток-2, Герман Галущенко
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