В Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля

Полиция Колумбии совместно с военными в ходе спецоперации задержала главаря крупнейшего в стране наркокартеля «Клан залива» Дайро Антонио Усугу, более известного по прозвищу Отониэль. Об этом сообщает Reuters.

50-летний Усуга был задержан во время операции «Осирис» в провинции Антьокия. При этом погиб один из полицейских. В операции участвовали более 500 колумбийских спецназовцев и 22 вертолета.

По данным агентства, Усугу обвиняют в отправке десятков партий кокаина в США. Президент Колумбии Иван Дуке во время пресс-конференции заявил, что Отониэля также обвиняют в убийстве полицейских и военных, вербовке несовершеннолетних и сексуальном насилии над детьми.

«Это самый мощный удар, нанесенный незаконному обороту наркотиков в этом столетии в нашей стране. Этот удар можно сравнить только с падением империи Пабло Эскобара в 1990-е годы», — сказал глава государства.

Как пишет Reuters, в «Клане залива» состоят около 1,2 тыс. человек. Банда действует в 10 из 32 провинций Колумбии. По словам властей, клан также занимается нелегальной добычей полезных ископаемых. В 2012 году группировка распространила листовки, в которых предлагала $500 каждому, кто убьет работника полиции.

Усуга возглавил группировку после того, как полиция убила его брата Хуана де Диоса в январе 2012 года. Отониэля разыскивали власти США и Колумбии. При этом США предложили награду до $5 млн за информацию, которая может помочь в его аресте. Американские власти предъявили ему обвинения в 2009 году. В Колумбии он считался самым разыскиваемым человеком в стране.

Президент Колумбии заявил, что захват Отониэля знаменует конец «Клана залива». Однако директор компании Colombia Risk Analysis Серджио Гузман отметил, что на освободившееся место придет новое незаконное формирование. По его мнению, основы незаконного наркооборота в стране это не затронет.