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Энергорегулятор наложил на компанию Ахметова максимальный штраф

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Энергорегулятор наложил на компанию Ахметова максимальный штраф

Нацкомиссия по энергетике 17 ноября решила наложить на «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова максимальный штраф в 1,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Регулятор провел внеплановую выездную проверку соблюдения «ДТЭК Схидэнерго» требований работы на рынке электроэнергии и производства тепловой энергии за 5 лет деятельности компании.

По результатам было установлено, что компания не сдержала обязанности иметь необходимые резервы топлива с целью обеспечения безопасности поставки электроэнергии. В частности, на Луганской и Кураховской ТЭС в течение отдельных месяцев не было обеспечено накопление гарантированных запасов угля.

Также НКРЭКУ зафиксировала нарушение требований по подаче заявок на продажу электроэнергии на рынок «на сутки вперед» (РДН). Заявлять нужно не менее 10% суммарного отпуска электроэнергии всеми единицами отпуска ресурса в каждом расчетном периоде суток поставки.

Кроме того, «ДТЭК Востокэнерго» не сдержало обязанности осуществлять куплю-продажу по двусторонним договорам и на организованных сегментах рынка. Регулятор отмечает и другие нарушения, связанные с учетом тепловой энергии, несоблюдением структуры расходов и сроков представления в НКРЭКУ документов.

В результате регулятор наложил на «ДТЭК Востокэнерго» максимальный штраф в 1,7 млн грн.

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Напомним, что на 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имели гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

ДТЭК, НКРЭКУ
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