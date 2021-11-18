Рада сняла с рассмотрения в четверг «ресурсный» законопроект №5600

Верховная Рада Украины сняла с повестки заседания в четверг законопроект № 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект).

За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Снятие с рассмотрения данного законопроекта инициировал глава фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный «ресурсный» законопроект № 5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов.