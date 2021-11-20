Арестованный в Грузии Саакашвили прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
Об этом сообщает AFP в Twitter.
По словам личного врача политика Николоза Кипшидзе, арестованный в Грузии Михеил Саакашвили прекратил голодовку, продолжавшуюся 50 дней, в субботу, 20 ноября. Это произошло после того, как его перевод в военный госпиталь в Гори из тюремной больницы в Тбилиси.
"Президент Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как он был переведен в военный госпиталь в Гори. Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", — сказал Кипшидзе.
Кроме того, девять депутатов, 14 ноября объявивших голодовку в знак поддержки Саакашвили, тоже заявили о прекращении голодовки — поскольку политика все же переводят из тюремной больницы.
Напомним, на 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице во время встречи с адвокатами. Его госпитализировали в реанимацию, где врачи в очередной раз настояли на переводе политика из тюремной больницы в многопрофильную.
Невролог, осматривавший Саакашвили, заявил, что экс-президенту необходимо сделать МРТ головного мозга. Личный врач Саакашвили Николог Кипшидзе сказал, что здоровье политика ухудшается.
После этого Министерство юстиции Грузии предложило перевести Саакашвили в военный госпиталь.
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