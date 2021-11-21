В Украину прибыло первое судно с углем из США для «Центрэнерго»

Первое судно с углем из США, законтрактованное группой ДТЭК для нужд «Центрэнерго», прибыло в Украину, объем поставки составил 60,5 тысяч тонн, сообщила пресс-служба ДТЭК.
«В Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса „Панамакс“ причалило в порт „Южный“ и предназначено для нужд государственных ТЭС „Центрэнерго“. Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн», — говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что на сегодняшний день ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий из них США и Колумбии общим объемом почти 470 тысяч тонн.
«Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 — января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре в декабре и одна в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго», — добавили в компании.
Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт.
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