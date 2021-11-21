Беларусь подтвердила возобновление поставок энергии в Украину

Минэнерго Беларуси подтвердило возобновление с воскресенья поставки электроэнергии в Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь.

До этого Беларусь сообщала, что поставки электроэнергии в Украину прекращены с 18 ноября, а возможность их возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». В воскресенье компания «Укрэнерго» заявила, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси.

«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», — сообщает пресс-служба министерства.