Беларусь подтвердила возобновление поставок энергии в Украину

Минэнерго Беларуси подтвердило возобновление с воскресенья поставки электроэнергии в Украину, уточнив, что экспорт идет в соответствии с контрактом на ноябрь.
До этого Беларусь сообщала, что поставки электроэнергии в Украину прекращены с 18 ноября, а возможность их возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». В воскресенье компания «Укрэнерго» заявила, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси.
«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», — сообщает пресс-служба министерства.
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