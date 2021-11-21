Талибы начали запрещать телепередачи с участием женщин

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин, следует из заявления министерства исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного).
Согласно заявлению, все телевизионные СМИ должны контролировать, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, развлекательные программы не оскорбляли религиозных чувств населения, а женщины-журналисты покрывали голову платком.
«Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать» — говорится в заявлении ведомства.
Министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в котором есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.
Ранее новые власти Афганистана уже вносили изменения в работу телевидения. Талибы переименовали телеканал в Al-Hijra и запустили там передачи на исламскую тематику.
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