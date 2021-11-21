Руководитель ГУР Минобороны заявил о намерении России атаковать Украину этой зимой

Россия сосредоточила более чем 92 000 военных возле украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.

Он заявил, что такая атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Якобы именно с целью нападения РФ начала наращивать свой военный потенциал и вокруг границ, и в Крыму. Однако сначала, по словам Буданова, должна пройти серия «психологических операций», чтобы дестабилизировать Украину и взорвать ее способность бороться.

«Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти», — заявил Буданов.

Он объяснил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов, которые были организованы именно Россией, а также связаны с экономикой и энергообеспечением. Буданов также заявил, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за «Вагнергейта».

Глава разведки убежден, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши также является частью российских усилий.

«Они хотят создать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой, и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство», — сказал Буданов.

Буданов подчеркнул, что военные учения «Запад», проведенные РФ ранее, показали, что они способны одновременно высадить до 3500 десантников и спецназовцев.

«Атака, которую готовит Россия, сказал Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в начавшемся в 2014 году конфликте, в результате которого погибло 14 000 украинцев», — добавили в СМИ со ссылкой на информацию от Буданова.