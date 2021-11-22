Саакашвили может понадобиться помощь психиатра и психолога

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который после длительной голодовки проходит курс реабилитации в военном госпитале города Гори, возможно, понадобится помощь психиатра и психолога. Об этом сообщил журналистам личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе после осмотра пациента.
«У него общая слабость, головные боли, прыгает артериальное давление. Все идет так, как мы хотим, однако это не означает, что все уже хорошо. Мы должны пройти рефидинг (комплекс метаболических нарушений, возникающих при возобновлении питания — Ред.), а потом заняться другими проблемами. Я думаю, что необходимо добавить психиатра и психолога, чтобы продолжить лечение», — сказал Кипшидзе.
Саакашвили 20 ноября доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября. Бывший лидер объявил голодовку после ареста 1 октября, так как считает себя политическим заключенным.
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