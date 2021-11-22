Банковская система Афганистана оказалась на грани краха

Банковская система Афганистана столкнулась с массовым снятием вкладов, нехваткой денег в обращении и иностранной валюты, а также ростом количества проблемных кредитов. Подобные тенденции угрожают ее полным крахом, предупредили в понедельник в Программе развития ООН.
«Финансовая система и система банковских переводов Афганистана дезорганизованы. Проблема массового снятия банковских вкладов населением должна быть решена немедленно, чтобы улучшить перспективы сферы производства и предотвратить коллапс банковской системы», — приводит агентство Reuters выдержки из доклада международной организации. В нем указывается, что социально-экономические последствия подобного сценария будут огромны, в том числе не исключается вероятность увеличения числа беженцев, а восстановление банков может занять десятилетия.
Ситуацию усугубляет международно-правовое положение радикального движения «Талибан» и его лидеров, отметил глава Программы развития ООН в Афганистане Абдалла ад-Дардари. После захвата власти талибами прекратился финансовый поток в виде международной помощи в целях развития, зарубежные счета исламской республики были заморожены.
Ликвидность афганских банков сильно зависела от вливаний иностранной валюты. В таких условиях население предпочитает хранить накопления у себя. Как напоминает Reuters, лишь малая часть эмитированной национальной валюты находится в реальном обращении — сумма, эквивалентная $500 тысячам, из $4 млрд. Из-за этого банки ввели ограничения на снятие средств со счетов.
Согласно прогнозам Программы развития ООН, при сохранении нынешней тенденции «около 40% депозитной базы будет потеряно» к концу текущего года. За период с конца 2020 года по сентябрь 2021 года почти вдвое — до 57% — выросла доля проблемных кредитов. «Если эта тенденция продолжится, афганские банки могут не пережить следующие полгода», — заключил ад-Дардари.
В качестве решения ООН предлагает внедрить систему страхования депозитов, предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам и принять меры по стимулированию ликвидности. Предполагается участие международных финансовых институтов.
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