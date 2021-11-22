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Власти Франции заявили о новой «молниеносной» волне COVID-19

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Власти Франции заявили о новой «молниеносной» волне COVID-19

Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.

Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.

«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией и мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.

Тем не менее в такой ситуации власти ужесточат контроль за использованием «санитарных пропусков» — сертификатов, свидетельствующих о перенесенной болезни или о вакцинации. За последние дни число проверок их использования выросло. За четыре дня было проведено 70 тыс. проверок в отношении людей и более 4,3 тыс. в отношении предприятий.

Парламент Франции одобрил законопроект о «санитарных пропусках», которые подтверждают безопасность человека с точки зрения распространения коронавируса, в конце июля. Он выдается после прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также тем, кто переболел или сдал отрицательный ПЦР-тест.

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С начала августа такие пропуска стали обязательными. С ними можно посещать торговые центры, кафе или рестораны, музеи, парки аттракционов, кинотеатры.

В начале ноября власти одобрили продление срок действия режима «санитарных пропусков» до 31 июля 2022 года. Такую меру рекомендовали принять ученые, которые считают, что риск распространения инфекции сохранится до этого периода.

Франция, коронавирус
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