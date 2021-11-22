Власти Франции заявили о новой «молниеносной» волне COVID-19

Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.
Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.
«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией и мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.
Тем не менее в такой ситуации власти ужесточат контроль за использованием «санитарных пропусков» — сертификатов, свидетельствующих о перенесенной болезни или о вакцинации. За последние дни число проверок их использования выросло. За четыре дня было проведено 70 тыс. проверок в отношении людей и более 4,3 тыс. в отношении предприятий.
Парламент Франции одобрил законопроект о «санитарных пропусках», которые подтверждают безопасность человека с точки зрения распространения коронавируса, в конце июля. Он выдается после прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также тем, кто переболел или сдал отрицательный ПЦР-тест.
С начала августа такие пропуска стали обязательными. С ними можно посещать торговые центры, кафе или рестораны, музеи, парки аттракционов, кинотеатры.
В начале ноября власти одобрили продление срок действия режима «санитарных пропусков» до 31 июля 2022 года. Такую меру рекомендовали принять ученые, которые считают, что риск распространения инфекции сохранится до этого периода.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016