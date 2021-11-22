Власти Франции заявили о новой «молниеносной» волне COVID-19

Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.

Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.

«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией и мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.

Тем не менее в такой ситуации власти ужесточат контроль за использованием «санитарных пропусков» — сертификатов, свидетельствующих о перенесенной болезни или о вакцинации. За последние дни число проверок их использования выросло. За четыре дня было проведено 70 тыс. проверок в отношении людей и более 4,3 тыс. в отношении предприятий.

Парламент Франции одобрил законопроект о «санитарных пропусках», которые подтверждают безопасность человека с точки зрения распространения коронавируса, в конце июля. Он выдается после прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также тем, кто переболел или сдал отрицательный ПЦР-тест.

С начала августа такие пропуска стали обязательными. С ними можно посещать торговые центры, кафе или рестораны, музеи, парки аттракционов, кинотеатры.

В начале ноября власти одобрили продление срок действия режима «санитарных пропусков» до 31 июля 2022 года. Такую меру рекомендовали принять ученые, которые считают, что риск распространения инфекции сохранится до этого периода.