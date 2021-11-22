Украина уже передумала отказываться от угольной генерации к 2035 году

Кабинет министров Украины не утверждал официальных документов с целью по отказу от угольной генерации к 2035 году в рамках международный инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA), сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Правительство не одобряло официальные документы, которые бы декларировали такую амбицию. Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с PPCA с тем, чтобы скорректировать эту дату (2035 год) в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые проводились в том числе компанией „Укрэнерго“. Это не отображает нашей официальную позицию, сейчас идут консультации по корректировке этих данных», — сказала Стефанишина в комментарии порталу Green Deal на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщалось, 3 ноября более 40 стран мира на климатическом саммите COP26 в Глазго договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике в рамках инициативы PPCA. Более крупные экономики мира должны отказаться от угольной генерации к 2030 году, менее крупные — к 2040 году.

Украина, как отмечается на сайте PPCA, обязалась отказаться от производства электроэнергии на основе угля к 2035 году.