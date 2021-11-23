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Байден «распечатал» стратегические запасы нефти США

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Байден «распечатал» стратегические запасы нефти США

Президент США Джо Байден объявил, что министерство энергетики задействует стратегический резерв нефти и высвободит из него 50 млн баррелей топлива, чтобы добиться снижения цен на бензин в США и скорректировать баланс между спросом и предложением на рынке.

«Американские потребители ощущают влияние повышенных цен на газ..., как и американские предприятия, потому что предложение нефти не поспевает за спросом по мере того, как мировая экономика выходит из пандемии. Вот почему президент Байден использует все доступные ему инструменты для снижения цен и решения проблемы нехватки предложения», — говорится на сайте Белого дома.

Министерство энергетики США предоставит доступ к высвобождению 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва двумя способами. Так, 32 млн баррелей поступят на рынок в течение следующих нескольких месяцев, а позднее — еще 18 млн баррелей.

Согласно сообщению, аналогичные шаги предпримут Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

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Официальные представители ОПЕК+ сообщили, что они готовят ответ на «распечатку» резервов нефти крупнейшими странами-потребителями, передает Bloomberg.

нефть, Джо Байден
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