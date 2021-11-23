Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением в Раде

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед Верховной Радой 1 декабря с ежегодным обращением.

Соответствующее сообщение Железняк обнародовал в своём телеграмм-канале во вторник.

«Говорят что в первый день зимы (01 декабря) все народные депутаты и зрители трансляции Рады смогут насладиться ежегодным обращением президента к согражданам», — написал нардеп.

Он также обнародовал скрин предложения президента Украины, которое было направлено спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

«Предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины», — говорится в документе.