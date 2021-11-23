Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

Турецкая лира продолжает дешеветь, курс доллара по отношению к ней поднялся 23 ноября сразу на 18,33% — до 13,465 лиры за доллар, что стало новым рекордом. По состоянию на 15:15 лира торговалась по 12,65 лиры за доллар, по сравнению с закрытием торгов 22 ноября американская валюта была дороже на 11,19%.

Распродажа турецкой валюты началась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новыми заявлениями в защиту недавнего резкого снижения ставок центральным банком страны и пообещал выиграть «экономическую войну за независимость», пишет Reuters.

В понедельник президент Турции заявил, что страна отказалась от старой политики, основанной на высокой стоимости заимствований и сильной валюте, и вместо этого перешла на новую систему, которая ставит в приоритет увеличение инвестиций, экспорт и создание рабочих мест. Инфляция в стране в четыре раза превышает официальный целевой показатель и выражается двузначными числами в течение нескольких лет, сообщило агентство.

В 2021 году турецкая лира показала наихудшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой. По подсчетам агентства Reuters, с начала 2021 года стоимость лиры упала почти на 40%, а с начала прошлой недели — почти на 20%. В понедельник, 22 ноября, курс валюты упал почти на 9%, впервые в истории пробив отметку 12 лир за доллар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выступал против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции, а не сдерживает ее. В середине марта он уволил главу ЦБ Наджи Агбала спустя два дня после того, как регулятор повысил ключевую ставку с 17% до 19%. Новость об увольнении главы ЦБ, который проработал на своем посту всего четыре месяца, привела к падению курса лиры к доллару на 15% на торгах 22 марта. Всего с 2019 года президент уволил уже трех руководителей ЦБ Турции, которые выступали против сокращения ставки.

При новом руководителе Центральный банк Турции перешел к снижению ставок. С сентября он сократил ставки в общей сложности на 400 базисных пунктов. На заседании в сентябре регулятор сократил ставку до 18%, а в октябре — до 16%. В четверг, 19 ноября, ЦБ Турции снова понизил ставку на 100 базисных пунктов, до 15% годовых, и дал сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.