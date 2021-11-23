Войти
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
мирный процесс
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

262
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

Турецкая лира продолжает дешеветь, курс доллара по отношению к ней поднялся 23 ноября сразу на 18,33% — до 13,465 лиры за доллар, что стало новым рекордом. По состоянию на 15:15 лира торговалась по 12,65 лиры за доллар, по сравнению с закрытием торгов 22 ноября американская валюта была дороже на 11,19%.

Распродажа турецкой валюты началась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новыми заявлениями в защиту недавнего резкого снижения ставок центральным банком страны и пообещал выиграть «экономическую войну за независимость», пишет Reuters.

В понедельник президент Турции заявил, что страна отказалась от старой политики, основанной на высокой стоимости заимствований и сильной валюте, и вместо этого перешла на новую систему, которая ставит в приоритет увеличение инвестиций, экспорт и создание рабочих мест. Инфляция в стране в четыре раза превышает официальный целевой показатель и выражается двузначными числами в течение нескольких лет, сообщило агентство.

В 2021 году турецкая лира показала наихудшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой. По подсчетам агентства Reuters, с начала 2021 года стоимость лиры упала почти на 40%, а с начала прошлой недели — почти на 20%. В понедельник, 22 ноября, курс валюты упал почти на 9%, впервые в истории пробив отметку 12 лир за доллар.

Читайте также: Байден «распечатал» стратегические запасы нефти США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выступал против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции, а не сдерживает ее. В середине марта он уволил главу ЦБ Наджи Агбала спустя два дня после того, как регулятор повысил ключевую ставку с 17% до 19%. Новость об увольнении главы ЦБ, который проработал на своем посту всего четыре месяца, привела к падению курса лиры к доллару на 15% на торгах 22 марта. Всего с 2019 года президент уволил уже трех руководителей ЦБ Турции, которые выступали против сокращения ставки.

При новом руководителе Центральный банк Турции перешел к снижению ставок. С сентября он сократил ставки в общей сложности на 400 базисных пунктов. На заседании в сентябре регулятор сократил ставку до 18%, а в октябре — до 16%. В четверг, 19 ноября, ЦБ Турции снова понизил ставку на 100 базисных пунктов, до 15% годовых, и дал сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Турция, турецкая лира
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 ноября 2021
Понедельник, 22 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016