Зеленский назначил Ермаку нового заместителя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителем руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы.
Соответствующий документ № 592/2021 обнародован на сайте главы государства.
Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента, сообщает пресс-служба главы государства.
«Среди приоритетных задач — подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», — подчеркнул Шурма.
Ростислав Шурма — в прошлом генеральный директор ПАО «Запорожсталь» (с 2012 по 2019 годы). На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду в составе партии «Оппозиционный блок» (№ 6 в списке).
21 мая 2021 года указом президента № 209/2021 был назначен членом Наблюдательного совета ГК «Укроборонпром».
Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на заседании Верховной Рады 4 ноября 2021 года была назначена первым вице-премьером — министром экономики Украины.
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