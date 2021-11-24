Россию и Китая не пригласили на «саммит за демократию» Байдена

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в «саммите за демократию», организованном президентом США Джо Байденом.

Согласно опубликованному списку, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций, приглашенных на «саммит за демократию».

Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

Союзника США по НАТО — Турцию — участвовать в саммите также не позвали.

Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины.

Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдов, Литва, Латвия и Эстония. Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.

В дополнение к мировым лидерам Байден соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных «разработке конкретных обязательств и результатов для саммита».

Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы «подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед».

В августе сообщалось, что Байден решил созвать 9-10 декабря виртуальный саммит «лидеров за демократию». Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, «стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека».