Минэнерго уволило главу ГП «Оператор рынка»

И.о. директора ГП «Оператор рынка» Роман Сутченко уволен с должности, сообщил источник в Министерстве энергетики.

«Да, приказ министерства об увольнении есть», — сказал собеседник «Энергореформы», добавив, что после получения прав на управление имущественным комплексом ГП и изменения устава министерство получило право решать вопросы с назначением его руководства.

Также, по его словам, должно последовать решение Кабинета министров об отмене распоряжения о назначении Сутченко год назад.

Согласно информации на «Урядовом портале», пока такое распоряжение не обнародовано. Вместе с тем, как следует из практики, Минэнерго в большинстве случаев не обнародует кадровые приказы на своем сайте.

Как сообщалось, Сутченко был назначен и.о. директора ГП распоряжением правительства от 21 октября 2020 года, в тот же день был уволен с должности директор ГП Владимир Евдокимов.

До того, как возглавить «Оператора рынка» Сутченко был первым заместителем генерального директора ОП «Энергоатом-Трейдинг», а также работал начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения «Энергоатома».