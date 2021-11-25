В Офисе президента отрицают использование государственных вертолетов Ермаком в личных целях

В Офисе президента отрицают использование вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перевозки гостей на день рождения главы ОП Андрея Ермака, о чем свидетельствуют обнародованные ранее материалы издания «Украинская правда».
«Официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и прочими достопримечательностями...Не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью», — заявлено на официальной странице ОП в Фейсбуке.
При этом отмечается, что в пятницу президент работал в Киеве — на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.
Также сообщается, что "пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользование соответствующими объектами.
При этом, из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышев, который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле.
Также отмечается, что Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве — с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента.
Сам глава ОП Андрей Ермак также опубликовал на своей странице в Фейсбуке опровержение информации журналистов, которое во много дублирует реакцию на официальной странице.
«Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие. Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям... Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента.
Также глава ОП опроверг информацию о гостях.
«Как отметило издание, среди гостей на праздновании моего дня рождения в Гуте были мой заместитель Андрей Татаров и министр Алексей Чернышев. Дело в том, что у меня нет заместителя Андрея Татарова. И ни Андрея Татарова, ни Олега Татарова в Гуте не было», — написал Ермак.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016