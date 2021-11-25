Окружение нового заместителя Кличко завладело островом в Киеве

Служба безопасности Украины заявила о прекращении схемы незаконного завладения гидротехническими сооружениями и земельными участками, которую ранее разоблачили журналисты программы «Схемы».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет о ряде причалов и дамб на Днепре и Оболонском острове площадью почти 150 тысяч квадратных метров, перешедших в частные руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко благодаря письму из Нацполиции.

«В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области», — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Следствие подтвердило, что, воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконно пытались приватизировать «ничейные» ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях.

По оценкам СБУ, таким образом, они планировали «вывести» из государственной и коммунальной собственности имущества на общую сумму более 4,2 млрд грн.

Напомним, расследование программы «Схемы» установило, что гражданином, пытавшимся присвоить 12 причалов и дамб, является киевский юрист-бизнесмен Константин Бойко.

Журналисты установили, что заявление в полицию было использовано для того, чтобы по просьбе следователя взять гидротехнические сооружения на хранение.

Благодаря этому Бойко через регистраторов оформил часть гидротехнических сооружений в частную собственность и продал фирме «Украинское бюро речных портов», где он сам является совладельцем.

«Схемы» обнаружили связи Бойко с окружением Андрея Крищенко, возглавлявшего Главное управление Национальной полиции в г. Киеве в 2015-2021 годах.

С сентября этого года Крищенко является заместителем главы КГГА Виталия Кличко.