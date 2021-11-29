ПриватБанк оплатил миллиард гривен за проигранные дела юридической компании «Астерс», – СМИ

В ноябре 2021 года руководством АО КБ «Приватбанк» без конкурса на должность Руководителя Юридической службы был назначен Олег Лазовской. Согласно данным Единого реестра адвокатов Украины Олег Лазовский после своего назначения продолжает осуществлять адвокатскую деятельность в Адвокатском объединении «Юридическая фирма «Астерс», соучредителем и фактическим руководителем которой является Алексей Дидковский, сообщают «Vesti.ua».

Как известно АТ КБ «Приватбанк» уже длительное время сотрудничает с компаниями «Астерс» А.В. Дидковского. По данным СМИ за 2017-2020 года компании А.В. Дидковского получили от АТ КБ «Приватбанк» за ведение юридических проектов почти миллиард гривен: 265 млн грн. — AlixPartners, 700 млн грн — «Астерс Консалт».

Несмотря на суммы гонораров, юридическая работа юристов «Астерс» по представлению интересов АТ КБ «Приватбанк» характерна многочисленными проигранными делами, в том числе и по вине представителей компании «Астерс», что привело к недополучению прибыли, а возможно и убытку.

Так, согласно данным Единого реестра судебных решений из-за предоставления недействительной доверенности представителем компании «Астерс», АТ КБ «ПриватБанк» в деле № 904/201/21 было отказано в подаче кассационной жалобы по снятию ареста с объекта стоимостью более 300 000 млн. грн, что сделало невозможным продажу объекта и получению денежных средств банком, впоследствии представители пропустили срок обжалования — оставление без рассмотрения иска банка о взыскании 433 млн грн с должника, в связи с неуказанием в исковом заявлении фамилии и инициалов представителя, который подписал иск (дело № 904/8330/21), в результате чего банку пришлось заново подавать аналогичный иск и необходимо повторно оплачивать максимальный судебный сбор в размере 794 тыс. грн (дело № 904/8526/21): оставление без рассмотрения иска банка о взыскании 3,1 миллиардов гривен с должника, в связи с неуказанием в исковом заявлении фамилии и инициалов представителя, который подписал иск, в результате чего, банку придется заново подавать иск и оплачивать максимальный судебный сбор в размере 794 тыс. грн(дело № 904/8316/21),

Кроме того, именно адвокаты «Астерс» Алексея Дидковского представляли интересы Акционерного общества Коммерческий банк «Приватбанк» как третьего лица в судебных делах по 143 искам Национального банка Украины к залогодателям, которые ранее обеспечили ипотечными договорами и договорами залога выполнение обязательств АТ КБ «Приватбанк» перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования, с общей ценой исков около 10 млрд гривен. Результатом этих дел, которые длились не один год (соответственно, не один год оплачивалась работа юристов внешней компании), стало закрытие производств в делах, так как банк признал наличие задолженности и погасил миллиарды гривен в пользу Национального банка Украины.

Отметим, что Олег Лазовский не первый юрист «Астерс», который был назначен должностным лицом Акционерного общества Коммерческий банк «Приватбанк». Так, по данным СМИ, 24 февраля 2020 г. был назначен бессрочнокорпоративным секретарем Акционерного общества Коммерческий банк «Приватбанк» юрист «Астерс» Виктор Панченко.

Алексея Дидковского, руководителя юридической компании, СМИ называют приближенным к Валерии Гонтаревой, Петру Порошенко, Екатерине Рожковой.

Как ранее сообщалось СМИ, «Астерс» не единожды были в центре информационных скандалов, связанных с хищением бюджетных денег в Национальном банке Украины, Акционерном обществе Коммерческий банк «Приватбанк» и других государственных структурах.

К примеру, было выявлено, что Национальный банк Украины провел сделку с «Астерс» на 125 млн грн как закупку для предоставления банковских услуг и проведения банковских операций без открытых торгов. А в январе 2018 года ООО «Астерс Консалт» во главе с Алексеем Дидковским подписало с АО КБ «Приватбанк» договор, согласно которому оплату часа работников ООО «Астерс Консалт» рассчитали по «драконовским» тарифам:

управляющие партнеры должны получать €315 (при стандартном 8-часовом рабочем дне 5-тидневной рабочей недели — это 50 400, 00 € в месяц, для сравнения, средняя заработная плата в г. Киев в январе 2018 г. составляла 11668, 00 грн;

партнеры — €200;

советники — €150;

старшие юристы — €140;

юристы — €120;

помощники юристов и переводчики — €70.

Как свидетельствуют открытые источники, именно благодаря сотрудничеству с государственным банком (АО КБ «Приватбанк») и регулятором (Национальным банком Украины) выручка компаний группы «Астерс» выросла в 26 раз.

По данным и многочисленным иным эпизодам правоохранители, в том числе ГБР, не единожды открывали уголовные производства, получали определения о доступе к договорам, информации об уплаченных суммах компаниям А.В. Дидковского(например, дело № 757/50049/19-к). Результаты расследований пока не обнародованы.