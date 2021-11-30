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Twitter собирается удалять фото, опубликованные без согласия изображенных на них лиц

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Twitter собирается удалять фото, опубликованные без согласия изображенных на них лиц

Социальная сеть Twitter разрешила пользователям сообщать о публикации медиафайлов с участием частных лиц без их согласия, чтобы администрация соцсети могла удалить такие материалы. Об этом сообщается во вторник в официальном блоге компании.

«Это обновление позволит нам принимать меры в отношении медиафайлов, в которых нет явного оскорбительного содержания, при условии, что они размещены без согласия изображенного лица», — говорится в сообщении.

Twitter будет удалять публикации, если получит уведомление о том, что фотография или видеозапись были обнародованы без согласия запечатленного на них человека. Данное правило не распространяется на медиафайлы и сопровождающие их твиты с участием общественных деятелей, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

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Компания будет принимать во внимание ситуацию, с которой связан опубликованный контент, и удалять сообщения только в тех случаях, когда угроза безопасности изображенного человека превышает общественную значимость материала.

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Вторник, 30 ноября 2021
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