Лидер антивакцинаторов Стахив вышел из СИЗО под залог

Лидер ГО «Права человека» Остап Стахив в среду был освобожден из СИЗО во Львове после того, как его сторонники собрали и внесли почти 1 млн грн залога, сообщил его адвокат Михаил Магарский.

«Остап на воле!» — написал Магарский в Facebook.

На странице ГО «Права человека» размещено видео его разговора со сторонниками после выхода из следственного изолятора.

По словам Стахива, он поедет домой, возьмет нужные вещи и потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Он сказал, что он сможет свободно передвигаться по территории больницы и пользоваться телефоном.

Как сообщалось, Стахива подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти). По решению суда его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.