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Львовского «антивакцинатора» Стахива взяли под стражу

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Львовского «антивакцинатора» Стахива взяли под стражу

Галицкий райсуд Львова избирал меру пресечения «антивакцинатору» Остапу Стахиву - содержание под стражей 60 дней с правом на внесение залога в размере 998 800 гривен.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала деятельность антиукраинской сети, члены которой под «антивакцинаторскими» лозунгами якобы пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине и призывали к насильственному изменению конституционного строя.

«По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы», — сообщала пресс-служба СБУ.

В результате спецопераций СБУ в нескольких регионах Украины деятельность группировки была прекращена.

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Лидеру так называемых «антивакцинаторов» Остапу Стахиву и еще одному фигуранту уголовного производства, гражданину РФ, было сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

вакцинация, Остап Стахив
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Четверг, 18 ноября 2021
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